A Settimo Torinese rinasce il centro sportivo del Borgo Nuovo

Terminata la ristrutturazione, è tempo di una nuova inaugurazione per il centro sportivo del Borgo Nuovo di Settimo Torinese, ospitato nell'area esterna dell’Istituto 8 Marzo di via Leinì 54, su di un terreno proprietà della Città metropolitana di Torino. La cerimonia è in programma sabato 4 marzo alle 10,30 e inizierà con i saluti istituzionali delle autorità locali e metropolitane, a cui seguirà la premiazione degli atleti e delle società sportive di eccellenza della Città di Settimo Torinese. La Città metropolitana di Torino sarà rappresentata dalla Consigliera Caterina Greco, delegata al Bilancio, all’istruzione, al sistema educativo e alla rete scolastica e cittadina settimese.

Nell’ambito di una convenzione con la Città metropolitana, i lavori per la riqualificazione del polo sportivo sono stati finanziati dalla Città di Settimo per circa 500.000 euro, con risorse provenienti dal Piano periferie del 2016. Sono state realizzate una nuova pista per le principali discipline dell’atletica, due piastre per basket, calcetto, pallavolo e pallamano e una piattaforma per il lancio del peso.

Il polo sportivo del Borgo Nuovo si integra con il vicino palazzetto dello sport Eunice Kennedy, a sua volta riqualificato con la realizzazione di nuovi spogliatoi. Le attrezzature saranno prioritariamente a disposizione degli studenti. Al di fuori dell’orario scolastico il polo sportivo potrà essere utilizzato dalle associazioni e dai cittadini settimesi, diventando un centro aggregativo del quartiere e della città.