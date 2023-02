All’ITS della Spezia nuovo corso per Tecnico Superiore per conduzione e gestione dei mezzi ferroviari

Per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, la Fondazione ITS della Spezia ha organizzato, con il coordinamento e la collaborazione di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, un ulteriore percorso biennale destinato a 25 giovani diplomati per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari.

Si tratta di un corso specificamente dedicato allo sviluppo delle professionalità richieste per il trasporto ferroviario e per il quale Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, tra i pochissimi enti in Italia, possiede uno specifico riconoscimento da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA). La formazione prevista permetterà di conseguire le abilitazioni per operare nella preparazione, nella verifica, nella manovra e nella condotta dei treni secondo la normativa ANSFISA.

L’avvio del corso - che si articolerà in quattro semestri per duemila ore complessive, delle quali 1300 di attività teorico-pratiche e 700 di stage in azienda - è previsto per venerdì 31 marzo 2023. Il termine per presentare la domanda di ammissione, redatta sul modulo scaricabile dal sito www.itslaspezia.it, è fissato inderogabilmente per il giorno 15 marzo 2023.

Il corso si concluderà con l’esame finale e il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, figura professionale ad alta occupabilità in base alle indicazioni domanda-offerta ed alle prospettive del mercato del lavoro. Le esperienze maturate nei precedenti corsi hanno già permesso di ottenere ottimi risultati sia formativi che di occupazione, grazie anche al coinvolgimento delle realtà aziendali e associative più rappresentative in ambito logistico-portuale-intermodale.

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, tra i pochissimi enti in Italia, ha ottenuto nel 2018 l’importante riconoscimento da parte dell’Agenzia Nazionale Per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA), che ci permette di operare in qualità di centro di formazione ferroviaria. La Scuola si è dotata, allo scopo, di un sistema di gestione e di un’organizzazione dedicata, facente capo ad un Responsabile Tecnico e ad una Segreteria Tecnica specializzata. In collaborazione con alcune tra le più importanti realtà ferroviarie presenti a livello nazionale, la nostra Scuola ha potuto realizzare progetti in ambito ferroviario, volti alla formazione di tecnici polifunzionali addetti sia alla preparazione sia alla condotta dei treni, che hanno avuto in esito risultati formativi ed occupazionali molto significativi. Si tratta di un ambito di attività che la Scuola ha intrapreso, su impulso delle realtà aziendali di riferimento, a partire da una crescente richiesta del mercato. La trazione su ferro risulta oggi fondamentale per lo sviluppo stesso delle realtà portuali e rappresenta una modalità di trasporto su cui si stanno concentrando le politiche nazionali, anche dal punto di vista del traguardo di obiettivi di sostenibilità. Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha particolarmente piacere di mettere a disposizione del sistema ITS territoriale di cui fa parte l’esperienza e la professionalità maturata in ambito formazione ferroviaria, al servizio delle imprese in cerca di nuove professionalità e delle persone in cerca di lavoro.