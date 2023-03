Intesa Sanpaolo, semaforo verde al bilancio 2022 anche dal cda: risultato netto a 4,2 milioni

Semaforo verde per i conti di Intesa Sanpaolo. Il cda ha infatti approvato poche ore fa il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che - recependo i risultati al 31 dicembre 2022 già approvati dal Consiglio - registrano un risultato netto pari a 4.284 milioni di euro per la Capogruppo (2.948 milioni di euro nel 2021, 3.047 milioni rideterminato per le operazioni societarie