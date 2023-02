L'Europa ci guarda, con la prima visita di EIC Torino per un giorno è Capitale dell'innovazione

Prima volta a Torino, ieri, per EIC, lo European Innovation Council , che ha scelto le Ogr per la riunione dei 20 membri del suo board. Ci sono 10 miliardi di risorse messe a bando per 7 anni, quasi 1,5 all'anno. E se le locomotive sono Francia, Germania, Olanda, Spagna e Israele, l'Italia (e con lei Torino), vogliono ritagliarsi uno spazio. Qui a Torino si definiranno i piani, gli obiettivi e i bandi.

"Per molti anni l'Europa si è occupata di ricerca, ma non di innovazione - spiega Francesco Profumo, presidente di Compagnia di San Paolo e membro del board di EIC per l'Italia -. E la sua posizione a livello globale per la ricerca era confortante rispetto a Usa i Cina. Ma non sull'innovazione, quindi si è scelto di investire sul come trasferire la conoscenza sulla crescita economica. Da qui nacque EIC, fondato nel 2021, ma attivato nel 2019 in fase preliminare".