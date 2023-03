LIl presale di TMS Network (TMSN) prende slancio mentre gli investitori cercano la prossima moneta in grado di superare criptovalute come Algorand (ALGO) e Tezos (XTZ)

Algorand (ALGO) e Tezos (XTZ) sono idee brillanti e sono ormai nomi riconoscibili nell'ambito della criptosfera. Tuttavia, nessuna di queste blockchain ha visto un'implementazione più ampia. Con alcuni problemi che hanno frenato Algorand (ALGO) e Tezos (XTZ), il nuovo arrivato TMS Network (TMSN) - ora nella prima fase di presale - sta facendo discutere gli analisti.

Algorand (ALGO) - Una buona idea a cui manca il carburante per decollare correttamente

Algorand (ALGO) si fregia di riconoscimenti come "più verde", "più veloce" e "più sostenibile". Algorand (ALGO) utilizza un consenso "Pure Proof of stake", che consente un'elevata velocità di transazione ed efficienza energetica, il che potrebbe dare credibilità a queste affermazioni. Algorand dichiara una capacità di 1.000 transazioni al secondo, che la rende una delle blockchain più veloci sul mercato.

Il modello completamente decentralizzato di Algorand (ALGO), senza autorità centrale, è interessante per la maggior parte degli esperti di crittografia. L'algoritmo di consenso PPoS garantisce inoltre che Algorand (ALGO) rimanga sicuro nonostante gli attacchi di malintenzionati.

Algorand (ALGO) non è privo di problemi. Sebbene Algorand (ALGO) sia completamente decentralizzato, un piccolo gruppo di critici teme che il suo fondatore, il crittografo Silvio Micali, vincitore del premio Turing, abbia troppa influenza su Algorand (ALGO). Inoltre, le limitate funzionalità degli smart-contract e la mancanza di adozione stanno frenando lo sviluppo di Algorand (ALGO).

Pur essendo una moneta popolare, Algorand (ALGO) potrebbe essere una moneta perennemente sottoperformante.

Tezos (XTZ) – Concettualmente brillante, ostacolato dalla mancanza di sviluppo

Lanciata nel 2018, Tezos (XTZ) è una piattaforma blockchain che consente l'auto-modifica, ovvero può evolversi senza richiedere hard fork o aggiornamenti dirompenti. Tezos (XTZ) utilizza un algoritmo di consenso chiamato "Liquid Proof of Stake" (LPoS), che consente una governance decentralizzata e la partecipazione degli stakeholder al processo decisionale.

Tezos (XTZ) offre diversi vantaggi, tra cui il suo sistema di governance on-chain - che consente a Tezos (XTZ) di evolversi - il suo algoritmo di consenso proof-of-stake efficiente dal punto di vista energetico e il suo modello di governance decentralizzata che consentirà agli stakeholder di proporre modifiche al protocollo.

Tezos (XTZ) utilizza la verifica formale, un metodo matematico per garantire la correttezza del codice, per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di bug e vulnerabilità. Nonostante questi vantaggi, Tezos (XTZ) non ha ancora raggiunto un'adozione diffusa rispetto ad altre piattaforme blockchain più affermate.

Tuttavia, Tezos (XTZ) ha il potenziale per diventare un attore significativo nello spazio blockchain in futuro.

Il sistema di exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) rappresenta una prospettiva interessante per gli investitori e i trader. TMS Network (TMSN) offre a trader e investitori una serie di strumenti e risorse interessanti. Con oltre due milioni di dollari ottenuti nella vendita del fondo di incubazione, TMS Network (TMSN) è pronta a lasciare il segno nel mondo delle criptovalute.

Le funzionalità principali della soluzione di TMS Network (TMSN) sono strumenti come il social trading, l'analisi on-chain, i bot di trading, il costruttore di strategie, la gestione del portafoglio, l'aggregazione dei prezzi, le opportunità di arbitraggio, la gestione del portafoglio non vincolata, le raccomandazioni di trading, la ricerca e l'analisi.

TMS Network (TMSN) offre l'accessibilità al trading accedendo a oltre 500 criptovalute e ai mercati globali di forex, CFD e azioni.

Offrendo ai possessori di token vantaggi come la condivisione delle commissioni e l'accesso a strumenti premium come la ricerca, l'assistenza clienti e gli strumenti di trading avanzati, TMS Network (TMSN) non è solo un ottimo strumento, ma il token TMS Network (TMSN) è un asset prezioso in un portafoglio di criptovalute ben bilanciato.

I token di TMS Network (TMSN) sono ora in vendita durante la prima fase di presale a 0,0073 dollari. Per ulteriori informazioni, consultare i link sottostanti:

