Al Museo Accorsi-Ometto, i laboratori pratici per disegno a china, ricamo e pittura su legno

Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto e la Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, in collaborazione con CoopCulture, presentano il progetto, Impara l'arte che permetterà al pubblico adulto di cimentarsi in laboratori pratici, mettendo in gioco le proprie abilità manuali.

L’idea nasce dall’ampia collezione di mobili e di oggetti del Museo Accorsi-Ometto dalla quale si prende spunto per realizzare una serie di workshop incentrati sul disegno a china, il ricamo e la pittura su legno.

Si comincia dalla visita a tema nelle sale del Museo per poi proseguire presso la Pinacoteca Albertina, dove i migliori neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti, guideranno i visitatori nella decorazione e nel ricamo di piccoli oggetti.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è sabato 4 marzo con China a tratti. Col pennino e la carta tra i decori di Piffetti, dedicato agli intarsi che l’ebanista Pietro Piffetti realizzò nel Settecento sui mobili esposti nelle sale del Museo Accorsi-Ometto. Durante il laboratorio pratico, i visitatori si cimenteranno in un disegno con pennino e china su carta, sul modello di un intarsio del famoso ebanista. Replica giovedì 9 marzo.

Il secondo appuntamento, sabato 11 marzo, intitolato Sul filo dell’arte. Il ricamo dal Settecento al contemporaneo, prevede una visita a tema sui tessuti e i ricami presenti nella collezione del Museo Accorsi-Ometto. Traendo ispirazione da questi meravigliosi capolavori del passato, i partecipanti potranno imparare le tecniche del ricamo e realizzare una spilla ricamata aiutati da un maestro ricamatore. Replica giovedì 16 marzo.

Il terzo e ultimo appuntamento, dal titolo Legni dipinti. La bellezza fuori dalla scatola, è previsto sabato 18 marzo: dopo la visita ai mobili laccati e dipinti del Museo, i visitatori si dedicheranno al laboratorio di pittura su legno, dipingendo una scatola porta oggetti, tra modelli classici e reinterpretazioni contemporanee. Replica giovedì 23 marzo.



Per info: www.fondazioneaccorsi-ometto.<wbr></wbr>it