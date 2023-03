Alla Piscina Parri, otto opere di Ercole Crisafi ricordano l'artista nel luogo in cui ha lavorato

Negli anni ha prodotto numerosi dipinti e opere rilevanti su svariati temi con uno stile che spaziava da quello cubista e uno più figurativo. Marisa Sosso, sua compagna di vita, ha deciso di promuovere una mostra con la rappresentazione di alcuni lavori di Ercole Crisafi da esporre all’interno della Piscina dove ha lavorato per tanti anni.

Nelle otto opere in mostra il tema ripreso è quello dell'acqua, ma anche dello sport e dell'attività fisica. "Le sue opere scandiscono un percorso di ricerca espressiva e interpretativa della realtà circostante. Il mezzo pittorico viene utilizzato come strumento di indagine per analizzare i fatti della vita alla ricerca di risposte, di "luce", di armonia. Ero uomo, sono arte" spiega la curatrice Marisa Sosso.

“Insieme al Presidente della Circoscrizione, alla Giunta e al Consiglio, siamo estremamente contenti che venga inaugurata questa mostra personale - aggiunge il coordinatore Enrico Foietta -. La curatrice, Marisa Sosso, ha svolto di concerto con noi un grande lavoro sia sulla scelta delle opere, sia su come valorizzare a pieno il potenziale di questi interessanti lavori. L’obiettivo è duplice, da un lato, un giusto tributo alla memoria di Ercole e, dall’altro, rendere più piacevoli gli spazi della Piscina, ad oggi spogli e con pareti libere da quadri - e aggiunge -. Questa prima mostra coprogettata vuole essere un primo passo per la costruzione di altre esposizioni temporanee di artiste e artisti emergenti del territorio da inserire in diversi luoghi della Circoscrizione, ad esempio penso al Centro Civico, ai Centri di Incontro, alle Piscine, in modo da renderli più gradevoli, curati e interessanti. Al più presto vorremmo proporre una call per artisti, riportando differenti location di allestimento".