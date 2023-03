"La memoria del mondo" di Mirko Locatelli in sala al cinema Massimo

Per l’appuntamento di Cult! di marzo, il Cinema Massimo propone quattro film, molto diversi tra loro ma accomunati da un successo di pubblico che li rende dei veri e propri cult movie. Restaurati in digitale, tornano sul grande schermo Il testamento del dottor Mabuse, l’ultimo film realizzato in Germania da Fritz Lang, prima di fuggire dal nazismo; Vacanze romane, il primo film che rese famosa Audrey Hepburn; Audition, il primo film di Miike Takashi ad arrivare al pubblico occidentale e Wittgenstein, l’opera più controversa del regista Derek Jarman nel trentennale della sua uscita.

Fritz Lang

Il testamento del dottor Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse)

(Germania 1933, 122’, DCP, b/n, v.o sott. it.)

L'ex-poliziotto Hofmeister avverte telefonicamente il commissario di polizia Lohmann di avere delle notizie importantissime a proposito di una banda di criminali ma, prima di rivelare chi sia la mente dell'organizzazione, la comunicazione si tronca. Parallelamente, internato in un manicomio criminale, il dottor Mabuse continua a scrivere frasi dal significato misterioso fino al giorno della sua morte. Toccherà al professor Baum, direttore del manicomio, decifrare i suoi scritti, o meglio, il suo testamento.

Ven 3, h. 18.15/Ven 10, h. 16.00/Lun 13, h. 18.15/Mer 29, h. 18.15/Dom 2 aprile, h. 16.00

William Wyler

Vacanze romane (Roman Holiday)

(Usa 1953, 118’, DCP, b/n, v.o. sott. it.)

In visita ufficiale a Roma, una principessa fugge dall'albergo in cui risiede e si aggira in incognito per le strade della capitale, in compagnia di un reporter che insegue lo scoop. Primo ruolo importante per Audrey Hepburn. La trama fu ispirata alla vera fuga d'amore della principessa Margaret d'Inghilterra con il colonnello Peter Townsend.

Sab 4, h. 15.30/Ven 10, h. 18.15/Lun 13, h. 16.00/Mer 29, h. 16.00/Ven 31, h. 18.30/Dom 2 aprile, h. 20.30

Miike Takashi

Audition (Ôdishon)

(Giappone 1999, 115’, DCP, col., v.o. sott. it.)

Un produttore cinematografico rimasto vedovo decide, dopo anni di solitudine, di risposarsi. Un suo collega e amico organizza un'audizione di casting fittizia dove l'uomo, in principio riluttante, incontra una misteriosa giovane di cui si innamorerà follemente: la scelta sfortunatamente si rivelerà infelice. Il film che ha rivelato al mondo occidentale il talento del prolifico Miike Takashi.

Sab 4, h. 17.45/Dom 12, h. 18.00/Mar 14, h. 16.00/Mar 28, h. 18.00/Dom 2 aprile, h. 18.15

Derek Jarman

Wittgenstein

(Gran Bretagna 1993, 75’, DCP, col., v.o. sott. it.)

Nell’anno del suo trentesimo anniversario, la versione rimasterizzata del film ispirato al filosofo Ludwig Wittgenstein, considerato uno dei massimi pensatori del XX secolo. Interpretato da Tilda Swinton. il film di Jarman decostruisce la vita e il pensiero del filosofo austriaco e rappresenta un’imperdibile occasione per riscoprire il genio e la follia del regista Derek Jarman, artista maledetto del cinema inglese.

Sab 4, h. 20.00-21.30/Sab 11, h. 17.30-19.00/Mar 14, h. 18.30/Ven 31, h. 15.30-17.00