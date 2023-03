“TOH/HOT”: i toret di Nicola Russo in mostra a Palazzo Bricherasio

Dal 27 febbraio al 7 aprile le esedre di Palazzo Bricherasio, sede istituzionale di Banca Patrimoni Sella & C., ospitano la mostra “TOH/HOT” dell’artista torinese Nicola Russo e curata da Daniela Magnetti , Direttore Artistico di Banca Patrimoni Sella & C.

Due installazioni site specific TOH e HOT Vol. 2: si tratta di opere speculari che hanno come tema comune i Toret - le storiche fontane torinesi - e le loro eclettiche rivisitazioni, già in passato frutto della creatività dell’artista.

L’opera esposta a Palazzo Bricherasio, realizzata in vetroresina color verde bottiglia, è un multiplo che dialoga con i numerosi TOH, collocati in spazi urbani pubblici e privati della città: dalla Stazione di Porta Susa al Museo del Risorgimento – dove la scultura accoglie i visitatori con il tricolore – fino all’esterno della Rinascente.

Dal TOH, ideato dall’artista alla luce del periodo di difficoltà che stiamo attraversando, sgorga idealmente un fluido augurale di rinascita. In questa occasione, Russo ha voluto puntare l’attenzione all’elemento urbano da cui trae genesi l’opera, il Toret, per sottolineare l’importanza dei simboli storici delle nostre città.

Per questa esposizione, Nicola Russo ha coinvolto anche l’Associazione I Love Toret che, presente sul territorio torinese da più di 10 anni, si occupa di valorizzare e preservare le iconiche fontane.

La mostra è l’occasione per raccontare la storia di un oggetto, il Toret, che nasce il 17 luglio 1862, quando l’allora Giunta Municipale di Torino approva le condizioni per la provvista di fontane in ghisa da collocarsi sul suolo pubblico. Dopo la disposizione dei primi 45 Toret, il numero è destinato a crescere, sino ad arrivare a quello attuale di 800, come documentato da una mappa topografica presente in mostra.