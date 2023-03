Arredo bagno total white: l’ultima frontiera del lusso

Seguire le ultime tendenze di interior design legate all’arredo bagno seguono il trend del minimalismo.

Less is more recita la famosa citazione dell’architetto Ludwig Mies van der Rohe.

In questo articolo, ti forniremo dritte e suggerimenti per arredare il tuo bagno usando unicamente complementi di arredo bianchi, per avere un ambiente alla moda, semplice ed evergreen.

Scegli un set di texture per i mobili

Il primo importante elemento da tenere in considerazione quando si parla di arredo bagno è sicuramente la texture dei mobili.

Per dare immediatamente agli ambienti un aspetto minimal, coerente e semplice è fondamentale attenersi ad un set di texture definito in precedenza.

Se hai scelto di comprare un mobiletto del bagno lucido, quindi, e intendi dare a questa stanza un aspetto minimal e coerente, non potrai comprare una cassettiera porta asciugamani opaca e un’alzatina in vetro zigrinato.

Limitare le proprie scelte di arredo potrebbe rivelarsi un’opportunità per orientarsi tra le varie proposte di arredamento più speditamente, senza lasciarsi tentare dalle tante proposte tanto allettanti quanto differenti.

Privilegia materiali opachi

Realizzare un bagno total white è sicuramente una scelta che comporta di tenere conto di fattori come una maggiore visibilità dello sporco.

Per questo motivo, per quanto i mobili che presentano una texture lucida, per quanto possano contribuire ancor di più nel rendere questa stanza luminosa, non rappresentano la soluzione più pratica.

Alla base dei valori che contraddistinguono lo stile minimal, figura anche la praticità e una scelta del genere andrebbe in una direzione opposta a questo valore.

Punta sui mobili modulari

I mobili modulari sono la soluzione perfetta per scegliere un complemento d’arredo semplice che ti consenta allo stesso tempo di inserire tutti gli elementi di cui hai bisogno all’interno del tuo bagno.

In questo modo, potrai sporadicamente scegliere di modificare il tuo arredamento acquistando gli accessori compatibili con il tuo mobile modulare e scegliere di tanto in tanto di dare un tocco di colore a questo elemento della casa.

Scegli gli specchi retroilluminati a LED

Uno degli elementi che ti consentirà di fondere la praticità con un oggetto di arredamento alla moda e multifunzione è lo specchio retroilluminato a led.

Con questo elemento di arredo, potrai evitare di dover ricorrere ad applique ed altri sistemi di illuminazione in prossimità dello specchio per avere tutta l’illuminazione di cui hai bisogno direttamente all’interno di questo articolo.

A prescindere dalle scelte d’arredo che sceglierai di seguire per impreziosire il tuo arredamento con tutti gli elementi di cui hai bisogno, ricorda di privilegiare le tue preferenze e personali esigenze al trend del momento, perché le tendenze sono fatte per fornire ispirazioni, ma il proprio arredamento dev’essere chiara ed univoca espressione delle proprie preferenze ed ogni ambiente deve inequivocabilmente trasudare la propria personalità, essere in linea con le proprie preferenze e non essere unicamente soggetto alle mode.

Rendere il proprio arredamento personale è l’unica chiave di volta per renderlo attuale e resistente al variare delle tendenze, per assicurarsi anche che riesca a piacere sempre, anche con il passare del tempo.