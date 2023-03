Domani Greenpeace Torino 'celebrerà il funerale' di Tobike

Domani, venerdì 3 marzo, durante il corteo per lo Sciopero Globale per il Clima, il gruppo locale di Greenpeace Torino celebrerà in Corso Vittorio Emanuele II angolo Corso Ferrucci i funerali del primo servizio di bici condivise della città: il ToBike. Un servizio che chiude a causa di problemi che l’Amministrazione non ha saputo gestire. La città perde così un modello virtuoso di mobilità sostenibile.

Con questa azione dimostrativa il gruppo locale di Greenpeace chiede un incontro all’Assessora Chiara Foglietta per capire com’è possibile che un servizio del genere venga chiuso per degli atti vandalici e quali siano i prossimi provvedimenti dell’amministrazione in ottica di mobilità sostenibile, ma anche rispetto alla questione del personale del servizio in cassa integrazione.

L'appuntamento è a mezzogiorno presso l'ex stazione ToBike “Adriano 91” (Corso Vittorio Emanuele II angolo Corso Ferrucci).