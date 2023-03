Dopo lo "scherzo" del maltempo, Chivasso si prepara al gran finale del Carnevalone

Dalle ore 10, saranno presentate maschere e gruppi ospiti, allo stesso orario il Foro Boario ospiterà gli stand dello street food, mentre alle ore 11 gruppi musicali e folkloristici accompagneranno la passeggiata dei personaggi in costumi carnevaleschi nel centro storico. Alle ore 14,30, partirà la sfilata di carri allegorici, bande musicali e maschere in via Torino, via Orti, via Lungo piazza d’Armi, viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, viale Cavour. Il buon svolgimento della manifestazione sarà garantito dalle forze dell’ordine, dalla protezione civile e dal personale identificato con la pettorina colorata. In vigore entreranno le ordinanze comunali che vietano la vendita d’asporto ed il consumo non al tavolo di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi, l’utilizzo di lattine di alluminio, bottiglie in vetro, bottiglie di plastica provviste di tappo, bombolette spray in alluminio, urticanti, contenenti schiuma o stelle filanti, bombole a gas elio. I divieti disposti dalla Polizia Locale partiranno nel capoluogo dalle ore 18 di sabato 4 marzo e saranno in vigore anche dalle ore 8 alle ore 23 di domenica 5 marzo.