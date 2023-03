Linea 74, nuovo capolinea nelle vicinanze del Caat: ipotesi allo studio di Comune e GTT

La linea 74 potrebbe aggiungere una fermata al capolinea di Strada del Portone. GTT e l’assessorato ai trasporti, infatti, stanno valutando l’ipotesi per facilitare il raggiungimento del Caat (Centro agro alimentare di Torino).

La richiesta del consigliere comunale Abdullahi

Al momento, il capolinea dell’autobus si trova a circa cinque minuti di cammino dal grande mercato, situato su Strada del Portone, nel Comune di Grugliasco, appena fuori dal quartiere di Mirafiori.

La richiesta è stata presentata dal consigliere Ahmed Abdullahi Abdullahi (PD), che ha affermato che la soluzione risolverebbe diversi problemi per i lavoratori e i frequentatori del mercato, e non solo.

Gtt possibilista ma cauta

La risposta di GTT è stata cauta, affidata alle parole della Responsabile Area Pianificazione e Programmazione Rossana Barletta: “Dobbiamo tenere conto che l'azienda non dispone di risorse senza alcun limite, per aumentare il servizio in una zona dovremmo ridurre quello di un’altra. Nel caso del CAAT, dopo aver ricevuto la richiesta di valutare un prolungamento del 74, abbiamo progettato due ipotesi diverse che riguardano sia la linea urbana che extraurbana che passa in quella zona. Entrambe presentano alcune criticità e sono al vaglio dell’assessorato”.

Foglietta fiduciosa

L’assessora Chiara Foglietta ha espresso fiducia per la valutazione del progetto: “L’inserimento di questa nuova fermata è al vaglio dell’assessorato e spero di avere risposte positive in merito a breve. Non viene valutata singolarmente ma fa parte del progetto più generale della ristrutturazione della rete di trasporti che stiamo facendo insieme a GTT”.