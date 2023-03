Nichelino, dureranno fino al 1° aprile gli eventi dedicati alla Festa della Donna

Preceduti venerdì 3 marzo, al Palazzo comunale, dalla lezione “Donne dietro il microscopio e non solo...” La scienza raccontata al femminile, con relatrice la Prof.ssa Cinzia Ballesio e moderatrice Tullia Penna, prendono il via da martedì gli appuntamenti organizzati dal Comune di Nichelino per l'8 Marzo, Giornata internazionale della donna. Un programma ricco e articolato, che si concluderà (e non è uno scherzo) sabato 1° aprile.

Martedì 7 marzo Sala Mattei – Palazzo Comunale - P.zza Di Vittorio 1

ore 20,45 Serata poetica con intermezzo musicale a cura dell'Associazione Amici del Cammello – “Circolo della Poesia di verso...in verso” in collaborazione con la Consulta delle Donne e del Gruppo “Teatrando” della Banca del Tempo. Ingresso libero

Mercoledì 8 marzo Partenza dall'IIS Maxwell

dalle ore 12,00 alle ore 14,00 Di Pari passo: camminiamo per conoscere - Camminata tra le vie della città e le panchine rosse con gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori di Nichelino a cura della UISP Piemonte APS in collaborazione con l'Assessorato allo Sport

Mercoledì 8 marzo Centro Sociale N. Grosa – Via Galimberti 3

ore 15,30 Pomeriggio danzante con mimosa in omaggio per le donne della terza età – In collaborazione con l'Assessorato alla Terza Età - Ingresso libero

Mercoledì 8 marzo Ranch delle donne – Via Torricelli 136

ore 16,30 Piantumazione della mimosa dedicata alle donne che hanno cambiato il mondo. A seguire merenda sinoira (donazione libera) con musiche e spettacoli- a cura dell'Associazione Acto Piemonte

Mercoledì 8 marzo Strutture per anziani di Nichelino

pomeriggio Distribuzione mimosa a tutte le ospiti ricoverate e alle lavoratrici da parte di Spi CGIL di Nichelino (Coordinamento Donne)

Venerdì 10 marzo Centro Sociale N. Grosa – Via Galimberti 3

ore 21,00 Spettacolo teatrale “La Primavera nel corpo” a cura dell'Associazione Amici del Cammello - Di e con Martina Ghiazza e Grazia Sereno. Con la partecipazione della danzatrice Grabriella Irtino - Ingresso a offerta libera

Domenica 12 marzo Teatro Civico Superga – Via Superga 44

ore 17,30 Spettacolo “Coreografie D'Autrici”. Rassegna coreografica in rosa, targata UISP Piemonte APS per stimolare una nuova prospettiva sul lavoro coreografico al femminile, andando oltre quelle che sono le convenzioni sociali e simboliche. Ingresso a pagamento al costo di 10 euro. Per info e prenotazioni danza.piemonte@uisp.it – in collaborazione con l'Assessorato allo Sport

Mercoledì 15 marzo Circolo “Primo Maggio” - Via S. Francesco d’Assisi 56

ore 20,30 Riflettiamoci, il gruppo di lettura del collettivo Nichelinoredbench, si riunirà per condividere riflessioni a partire dal libro Perché il femminismo serve anche agli uomini, di Lorenzo Gasparrini (Eris Edizioni). La partecipazione è gratuita e rivolta a tutte le persone interessate alle tematiche di genere

Sabato 18 marzo Biblioteca Civica “G. Arpino” - Via Turati 4/8

ore 10,30 Libere di essere - Storie di donne contro gli stereotipi. Le volontarie e i volontari dell’Associazione culturale Città Incantata, in collaborazione con il collettivo Nichelinoredbench racconteranno storie di emancipazione e lotte per i diritti delle donne, proponendo una selezione di letture a partire da albi illustrati dedicati a questi temi, per ispirare le bambine ed i bambini di ieri e di oggi. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione

Sabato 1° aprile Centro Sociale N. Grosa – Via Galimberti 3

dalle ore 17,00 alle 19,00 "Il Femminile nelle varie Arti", reading letterario con diverse autrici e autori a cura dell'Associazione Circolo Gennargentu – Ingresso libero