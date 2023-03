Malore per un 16enne in seggiovia a Prali: ragazzo grave in ospedale

Nella mattinata di ieri un ragazzo di 16 anni ha accusato un malore a Prali, mentre si trovava in seggiovia Malzat-Pian Alpet. A prestare i primi soccorsi al giovane, residente a Chieri, è stata la donna che si trovava con lui in seggiovia. Una volta giunto in vetta, i carabinieri della Compagnia di Pinerolo hanno praticato per 35 minuti un massaggio cardiaco, utilizzando anche il defibrillatore in dotazione ai militari.

Una volta stabilizzato, sul posto è poi arrivato un elicottero che ha trasportato il 16enne all’ospedale Molinette di Torino: le sue condizioni rimangono comunque gravissime.