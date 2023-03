Mamaclean: a Torino il bucato si fa con un'App

L'App che facilita la cura dei capi ha conquistato più di 70.000 clienti soddisfatti a Milano, trattando oltre 1 milione di capi. La sua crescita continua nella città di Torino, dove è stata lanciata ufficialmente lo scorso maggio. In meno di 9 mesi, sono stati trattati più di 8.000 capi e migliaia di torinesi si affidano ora alla lavanderia a domicilio numero uno in Italia. Grazie a questa soluzione innovativa, non ci sono più lavatrici da fare, pile di vestiti da stirare o code in lavanderia: a Torino e provincia il bucato si gestisce comodamente attraverso un'app.

COME FUNZIONA

Con MamaClean, lavare i vestiti diventa semplice e veloce. Puoi selezionare il servizio più adatto alle tue esigenze tramite il sito web o l'app, scegliendo luogo, giorno e ora di ritiro e consegna. Un incaricato si occuperà del ritiro e della riconsegna dei capi direttamente a casa tua, in ufficio o in portineria.

MamaClean offre una vasta gamma di servizi che soddisfano le esigenze di tutti, dal lavaggio e stiratura dei capi formali, al lavaggio a secco per i capi più delicati, fino alla cura dei tessuti per la casa, come divani, tendaggi o tappeti. Tutto questo comodamente a domicilio e ad un prezzo competitivo.

ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE

Francesco Malmusi, originario di Modena ma residente a Milano, afferma “Si avvertiva una mancanza nel mercato del pulito: l'assenza di un brand specializzato nella cura dei capi che indossiamo quotidianamente”.

Dopo aver acquisito 7 anni di esperienza nel settore del lusso e aver guidato MamaClean come Fondatore e CEO per 10 anni, ha deciso di espandere il servizio in varie città italiane. La sua idea era quella di combinare il servizio artigianale delle lavanderie tradizionali con le necessità e la velocità richieste dal mondo moderno. L'obiettivo principale di MamaClean è fornire una rassicurazione ai clienti, garantendo loro la sicurezza di affidare i propri capi a un servizio di qualità. In questo modo, l'azienda può controllare la qualità del servizio dalla raccolta alla consegna dei capi.

MADE IN ITALY E SOSTENIBILITÀ

La cura dei capi è affidata ad esperti artigiani locali altamente qualificati, i quali rappresentano una parte essenziale dell'ambizioso obiettivo di MamaClean, ovvero salvare la tradizione della lavanderia Made in Italy. In linea con questo proposito, l'azienda ha stretto accordi commerciali con una lavanderia storica di Torino, fornendo tecnologia all'avanguardia ai professionisti del settore, soprattutto dopo la pandemia. L'utilizzo di una lavanderia professionale, oltre a garantire un servizio di qualità, comporta anche benefici ambientali ed economici, quali il risparmio di acqua ed energia, nonché la filtrazione delle microplastiche rilasciate dai tessuti durante il lavaggio.

La collaborazione con brand, aziende e realtà locali ha permesso a MamaClean di semplificare la vita di migliaia di torinesi – aggiunge Malmusi - l'azienda si prefigge l'obiettivo di raddoppiare gli utenti entro la fine dell'anno, raggiungendo un fatturato a sei cifre. Tuttavia, l'azienda non si accontenta e mira a portare la rivoluzione della lavanderia Made in Italy anche nelle principali città italiane.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i servizi MamaClean non vi resta che visitare il sito web all’indirizzo mamaclean.it . E per i nuovi clienti 10% di sconto sul primo ordine.

Informazioni su MamaClean

Fondata nel 2013, MamaClean è la boutique online specializzata nella cura dei capi attraverso il servizio di lavanderia a domicilio in oltre 70 comuni tra Milano e hinterland, Monza, Torino e provincia, Brescia e provincia. Grazie all’esperienza decennale dei suoi artigiani e alla tecnologia all’avanguardia, MamaClean offre un servizio pratico, semplice e altamente professionale. Si prefigge di diventare il primo brand della cura professionale del guardaroba in Italia, cambiando per sempre le modalità di erogazione della lavanderia di qualità italiana, rendendola un’esperienza omnicanale veloce, intuitiva e disponibile in tutti i centri abitati.



A sinistra Antonio Carpentieri, co-founder e cto; a destra Francesco Malmusi, founder e ceo

Sito: mamaclean.it

App: https://mamaclean.app.link/install

È possibile trovare MamaCleam anche su: