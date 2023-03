Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il guard rail: il motore finisce a 40 metri di distanza

Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nella serata di oggi, martedì 7 marzo, per l'uomo al volante della sua vettura sull’autostrada Torino Aosta, tra Scarmagno e San Giorgio Canavese, in direzione Torino.

Motore finisce a 40 metri di distanza

Il guidatore ha perso il controllo della sua Wolkswagen T-roc, che è andata a stamparsi contro il guard rail: la furia dell'impatto è stata tale, che il motore si è staccato, finendo a circa 40 metri di distanza.

Conducente in codice giallo a Ivrea

Il conducente, unica persona a bordo, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Ivrea. Poche le problematiche per il traffico.