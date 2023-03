8 marzo: concerti, incontri e ingressi gratuiti nei musei per tutte le donne

La città festeggia tutte le donne in occasione della Giornata Internazionale dell'8 marzo. Una data quella dell'8 marzo istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne e le discriminazioni che vivono ancora oggi.

Convegni, concerti e iniziative ad hoc, ma anche ingressi e aperture straordinarie nei luoghi della cultura.

L’Amministrazione Comunale, inoltre ha aderito alla campagna patrocinata dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), rivolta alle donne in Afghanistan e Iran, per le quali la Mole Antonelliana si illuminerà di viola la sera dell’8 marzo.

Anche quest’anno la Fondazione Torino Musei propone l’ingresso gratuito per tutte le donne alle collezioni permanenti e alle mostre della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, del MAO Museo d’Arte Orientale e di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica.

Dall’offerta sono escluse le mostre temporanee con biglietteria separata. A partire da domenica 5 marzo e fino a domenica 12 marzo i tre musei propongono inoltre visite guidate tematiche, a cura di Theatrum Sabaudiae, e l’8 marzo due conferenze: a Palazzo Madama Textiles are back, speciale donne, legata al riallestimento della nuova sala tessuti, e alla GAM Donne rifugiate: Partecipare per cambiare la narrazione che il Dipartimento Educazione propone insieme all’associazione Mosaico – Azioni per i rifugiati.

Questa sera, martedì 7 marzo alle ore 21, un concerto-evento con protagonisti la pianista siciliana Sade Mangiaracina alla guida del suo trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso, Gianluca Brugnano alla batteria e – ospite speciale – la splendida voce di Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di XFactor, più volte sul palco del Festival di Sanremo e vincitrice del Wind MusicAward del 2013.

“Ti meriti un amore”, un’unione spontanea e intensa tra le due anime del jazz e del pop. Con un repertorio che fonde sonorità, generi, suggestioni poetiche e musicali, “Ti meriti un amore” è il dialogo di due profili artistici che si ritrovano e si completano, un’incursione musicale ed esperienziale di mondi che si assimilano, arrivando ad identificarsi l’uno con l’altro.

Mercoledì 8 marzo il Museo Nazionale del Cinema propone per tutte le donne l’ingresso ridotto al Museo. Inoltre, sarà possibile partecipare alla visita guidata ‘Cinema al femminile’ alle ore 17 e all’appuntamento al Cinema Massimo alle ore 20.30 per un omaggio alla regista piemontese Adonella Marena nell’ambito del Festival Glocal.

Dalla recitazione divistica di Italia Almirante Manzini nel kolossal Cabiria agli iconici scatti di Marylin Monroe, simbolo dello star system hollywoodiano; dallo stile innovativo della regista Leni Riefenstahl ai dettagli e la precisione dei costumi della pluripremiata Sandy Powell: la visita è uno sguardo al femminile attraverso i corridoi della macchina del cinema.

L'omaggio alla regista torinese Adonella Marena, a pochi mesi dalla scomparsa, è nell’ambito del Glocal Film Festival 2023. Filmmaker, documentarista, produttrice e fondatrice dell’associazione Djanet, Adonella ha sempre messo al centro della sua ricerca cinematografica le realtà meno visibili, di minoranza.

Mercoledì 8 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, si terrà l’incontro pubblico ‘Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutte’, ex Curia Maxima, sala Bobbio, via Corte d’Appello 16, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità.

Il tema del lavoro sarà declinato al femminile e riguarderà gli aspetti della cura, dello stress causato da un doppio lavoro, della possibilità di stare meglio in un ambiente libero da stereotipi, molestie e violenza; e per concludere il confronto si focalizzerà sullo sviluppo dell’occupazione femminile. Parteciperanno gli assessori Jacopo Rosatelli, Diritti e Pari opportunità, e Gianna Pentenero, Lavoro e Sicurezza, docenti universitarie, esponenti dei sindacati e la Consigliera di Parità Metropolitana.

Mostra fotografica "La stanza di Artemisia"

Mercoledì 8 marzo alle ore 18, la Fondazione Giorgio Amendola e l’Associazione Lucana Carlo Levi celebrano la Giornata della Donna con l’inaugurazione della mostra fotografica “La stanza di Artemisia”, progetto fotografico di Marco Corongi e Stefano Greco, ideato con il contributo della storica dell’arte Paola Malato, che racconta gli atelier di ventisette artiste: Laura Avondoglio, Viola Barovero, Silvia Beccaria, Enrica Borghi, Sarah Bowyer, Anne Cecile Breuer, Tegi Canfari, Laura Castagno, Clotilde Ceriana Mayneri, Matilde Domestico, Silvia Giardina, Ambra Gurrieri, Angela Guyffrei, Li Chen, Olga Maggiora, Paola Malato, Lucia Nazzaro, Michela Pachner, Antonella Piro, Petra Probst, Marina Sasso, Egle Scroppo, Marcella Tisi, Roberta Toscano, Maria Troglia, Luisa Valentini, Elisabetta Viarengo Miniotti.

A teatro

Per la giornata della donna, il Teatro Stabile di Torino propone il nuovo testo #Callforwomen, firmato da Ippolita di Majo. Il reading, che andrà in scena al Teatro Gobetti mercoledì 8 marzo alle 11.30, sarà curato da Leonardo Lidi e Francesca Bracchino e vedrà in scena Cecilia Bramati, Ilaria Campani, Sara Gedeone, Maria Trenta. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione obbligatoria a questo link.

"Alle mie figlie. Avere come mamma Bocca di Rosa" è invece lo spettacolo, poetico e appassionato, che la compagnia teatrale Palinodie porta in scena presso il Teatro Café Müller di via Sacchi 18/D. Lo spettacolo è programmato per l'8 marzo alle 21, nell’ambito della stagione teatrale 2023 realizzata con la direzione artistica della regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi e sostenuta dal Bando TAP, in collaborazione con il centro di produzione blucinQue/Nice. Info su www.blucinque.it e www.cirkovertigo.com