Teatro, Carmelo Rifici mette in scena "Le relazioni pericolose"

Lo spettacolo, per la regia di Carmelo Rifici - che ne ha curato anche la drammaturgia insieme a Livia Rossi - è tratto dal celebre romanzo di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, ma la riscrittura drammaturgica si è ispirata anche a numerosi filosofi e letterati: da Antonin Artaud a Pier Paolo Pasolini, da Friedrich Nietzsche a Simone Weil e Fëdor Dostoevskij. Un lavoro di ricerca che Rifici e Rossi hanno portato avanti insieme a Ugo Fiore.

Debutta questa sera 7 marzo 2023 al teatro Gobetti "Le relazioni pericolose" , che verrà poi replicato fino a domenica 12 marzo per la stagione del Teatro Stabile di Torino.

"L'intuizione di Laclos era sorprendente: i suoi personaggi, calati in un duello senza sconti e con effetti catastrofici, proponevano non tanto una trama di erotismo e di morte, quanto una vera e propria teoria sul pensiero occidentale", spiega Carmelo Rifici. "La guerra santa che l’occidente ha scatenato nel mondo è quella della ragione contro l’occulto, il mistero. La storia del pensiero occidentale si può racchiudere nella metafora di una luce che stana le ombre, che cerca di far tacere le voci misteriche di un universo parallelo invisibile, che si palesa nell’irrazionale, nella malattia, nei riti antichi, nella natura e nel corpo. È Logos che si fa calcolo, potenza strategica, che si fa 'controllo'".