I due istituti alberghieri di Torino Colombatto e Beccari in gara a Sanremo in un contest dedicato ai fiori eduli

Questo progetto, candidato con successo sul programma Interreg-Alcotra 2014-2020 ha operato in un contesto di cooperazione transfrontaliera con l’obiettivo di capitalizzare i risultati e le attività prodotte in due progetti predecessori: ANTEA ed ESSICA. Il nuovo progetto ha riunito alcuni dei partner precedenti ponendo attenzione al confezionamento, alle caratteristiche nutrizionali e metaboliche legate alla salute umana. Il progetto aveva infatti tra gli obiettivi quello di divulgare la cultura dell’utilizzo dei fiori eduli accompagnati da erbe aromatiche per impiego come ingrediente di preparazioni originali e di qualità. Nello specifico Antes ha perseguito l’obiettivo di creare un modello utile ad altre filiere agro-alimentari emergenti con un ampliamento dell’offerta produttiva per i fiori commestibili.

I risultati del progetto saranno illustrati nel corso dell’evento conclusivo del progetto.

Nella stessa giornata inoltre si svolgerà un contest gastronomico che coinvolge tre Istituti alberghieri: Ruffini-Aicardi di Taggia (IM) e Colombatto e Beccari di Torino. Queste scuole coordinate da Barbara Antenucci, vicepreside dell’istituto di Taggia, a partire dal mese di gennaio hanno partecipato alle giornate di formazione e sperimentazione sull’utilizzo dei fiori eduli e delle piante aromatiche in cucina tenute dal giornalista ed esperto di cucina con i fiori Claudio Porchia.

Le scuole si sfideranno con la preparazione di due piatti a scelta, uno a base di aglio ursino, (materiale deciso dalla commissione composta dai partner del progetto e da personalità esperte della materia) e uno completamente libero che contenga però congiuntamente uno o più fiori eduli e una o più erbe aromatiche.

Nel pomeriggio sempre del 15 marzo, ci sarà la possibilità di partecipare all’evento di chiusura del progetto PSR BIOFIORI e alle ore 16.20 i presenti potranno assistere ad un confronto tra i partner dei due progetti coinvolti sulla filiera dei fiori eduli: ANTES e BIOFIORI.

Questo il dettaglio della giornata:

Ore 9.00 – arrivo dei partecipanti e registrazione

Ore 9.10 - benvenuto e saluti delle autorità

Ore 9.25 – introduzione al progetto ANTES e connessioni con i progetti Alcotra precedenti ANTEA ed ESSICA.

Presentazione video ANTES.

Ore 9.40 – Interregantea: un sito – tre progetti (UNIGE)

Ore 9.55– la filiera dei fiori eduli ed aspetti socioeconomici (CREA)

Ore 10.05 - Verifica dell’impatto energetico delle coltivazioni in serra (Cersaa)

Ore 10.20 – la conservabilità dei fiori eduli e delle erbe aromatiche (UNITO)

Ore 10.35 – la risposta del ristoratore e del consumatore (TDS)

Ore 10.50 - “I fiori dalla terra al piatto”. Un progetto editoriale per portare i fiori eduli sulle nostre tavole (CREAM)

Presentazione video ANTES

Demetrio Benelli, Direttore della rivista scientifica Erboristeria Domani, modera il dibattito con i rappresentanti dell’intero partenariato.

Ore 11.00 – Contest gastronomico tra scuole alberghiere: “Fiori eduli ed erbe aromatiche in cucina” – modera Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Ore 13.00 – premiazione

Ore 13.15 – pranzo

Per saperne di più sul progetto ANTES, visitate il sito: https://www.interregantea.eu/