Rosa Chemical e Olly in concerto al Flowers Festival

Dopo la partecipazione tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ROSA CHEMICAL e OLLY sono partiti con i relativi club tour per arrivare ad esibirsi entrambi in concerto al Flowers Festival la sera di Sabato 1 luglio, nell’area spettacoli allestita nel Cortile della Lavanderia a Vapore, nel Parco della Certosa a Collegno (TO).

Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, Rosa Chemical pseudonimo di Manuel Franco Rocati, classe 1998, si impone nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale, che gli hanno permesso di rivoluzionare il mondo urban. E’ stato la rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”, un brano di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.