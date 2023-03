Tensione a Nichelino, una ventina di persone cerca di bloccare i lavori per l'installazione del nuovo ripetitore

Momenti di tensione nella mattina di oggi, mercoledì 8 marzo, a Nichelino, con una ventina di persone che ha tentato di bloccare i lavori di installazione di un ripetitore di telefonia mobile in via Pateri.

L'arrivo della Polizia locale riporta la calma

I residenti non ne vogliono sapere di un impianto così grande sistemato vicino alla case. Temono conseguenze per la loro salute e quella dei figli, ma anche che il valore della case possa venire deprezzato dall'installazione del ripetitore. Per fortuna, il pronto intervento della Polizia locale ha riportato la situazione alla calma, assieme all'arrivo dell'assessore Francesco Di Lorenzo, che ha fatto da mediatore.

Lo spostamento non piace ai residenti

La grande antenna, alta decine di metri, è quella sistemata nel campo del Don Bosco Nichelino, zona che ora sarà interessata dai lavori di riqualificazione. Il traliccio va quindi spostato e il proprietario di un terreno poco distante ha dato il benestare perché venisse installato lì.

Una vicenda che riguarda i privati, che non contempla il beneplacito politico del governo comunale. Ma che, inevitabilmente, ha tirato in ballo l'amministrazione del sindaco Tolardo. Intanto la Polizia locale sta ancora presidiando l'area per evitare ulteriori tensioni, visto che alcune persone sono rimaste in presidio.