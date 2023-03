Lotta al glaucoma: in Piemonte ne soffrono quasi 90mila persone. Torino ospita tre giorni di confronti scientifici

Tra l’altro in Piemonte si stimano quasi 90mila malati di glaucoma, di cui però la metà non sa di averlo. “Abbiamo scelto Torino – dice Stefano Miglior, presidente AISG – perché oltre ad un motivo affettivo, ed essere una grande città che guarda all’Europa, qui c’è una grande tradizione nella gestione del glaucoma. Torino rimane un punto di riferimento nella cura e nello studio di questa malattia”.



La malattia colpisce un italiano ogni 50. Al momento sono 1.200.000 quelli che ne soffrono. Con un particolare. La metà già si sta curando e l’altra metà non sa di averlo. Il glaucoma è una malattia asintomatica: il paziente non sa di esserne affetto. Il glaucoma si scopre spesso quando è già molto tardi. E, se non identificato per tempo, porta gradualmente alla marcata riduzione fino alla perdita, della funzione visiva. Le sue cause sono in parte conosciute. Dipende nella maggioranza dei casi sicuramente dalla pressione dell'occhio elevata. Ma questa non si riconosce se si fa fatica a salire le scale. Ma solo con un monitoraggio costante. E qui entra in ballo la prevenzione.