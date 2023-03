In giro per il centro di Torino con lo storico autobus a due piani

In giro per Torino con lo storico autobus a due piani

Lo storico bus a due piani di Italia 61 sarà in giro per il centro di Torino. Un occasione per conoscere la storia di questo mezzo straordinario, salvato e restaurato grazie al contributo di ATTS e GTT. I volontari ATTS accompagnano i passeggeri in un viaggio nel tempo, mentre dai finestrini si può ammirare la bellezza del centro cittadino.

Questo veicolo è l’unico rimasto fra quelli che entrarono in servizio nel 1961 in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'unità nazionale: in tutto 12 autobus a due piani molto innovativi per il pianale totalmente ribassato. Dopo il servizio sulle linee speciali dell'Expo di Italia '61, questi autobus sono stati impegnati sulla linea 64 fino alla fine degli anni '70 e successivamente sui servizi speciali per gli operai Fiat.

Partenze da piazza Statuto (fermata Gtt, lato via Garibaldi) alle 09:45 - 10:30 - 11:15. Durata giro 30 minuti circa.

Prenotazione obbligatoria: https://ingirosulbus.eventbrite.it

Iniziativa, in collaborazione con GTT, ad offerta libera finalizzata a sostenere le attività di ATTS. Per informazioni: eventi@atts.to.it