MetroDigital: i risultati del progetto per sostenere la digitalizzazione dei Comuni

Mercoledì 29 marzo alle 9, nella sede della Città metropolitana di Torino di corso Inghilterra 7, avrà luogo un incontro per presentare i risultati e le prospettive future dell'iniziativa MetroDigital.





Da diversi anni la Città metropolitana persegue una strategia finalizzata alla realizzazione del processo di digitalizzazione sul suo territorio, quale sinonimo di sviluppo, equità sociale e sostenibilità.





Per individuare, e se possibile implementare, azioni che supportino in modo concreto l'innovazione tecnologica degli Enti Locali, è stata data l'opportunità a Comuni e Unioni di Comuni del territorio metropolitano di partecipare a “MetroDigital” per poter intercettare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili e gli investimenti dei recenti programmi Pnrr.

Nel mese di dicembre 2022, 50 Enti hanno compilato un questionario che ha permesso al Dipartimento Sviluppo economico e pianificazione strategica della Città metropolitana di Torino, in collaborazione con gli esperti della Fondazione Piemonte Innova, di misurare il livello di maturità digitale del territorio.





Gli obiettivi sono individuare le priorità dei fabbisogni in relazione all'adeguatezza delle infrastrutture, alla sicurezza, all'organizzazione e ai servizi verso l'utenza e mettere in evidenza le criticità relative al digital divide.