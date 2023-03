Flash Mob di Libera in piazza Castello aspettando le iniziative del 21 marzo

Un’azione simbolica, pensata dalle ragazze e dai ragazzi dei presìdi cittadini di Libera Piemonte, in vista del 21 marzo: XXVIII Giornata della memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Oggi, venerdì 10 marzo, i volontari e le volontarie della rete di Libera Piemonte hanno formato la scritta “È possibile - per il domani” con alcune scatole di cartone in Piazza Castello, a Torino, per ricordare il sacrificio di quanti hanno perso la vita per mano mafiosa.

Lo slogan "è possibile" è stato scelto da Libera per la XXVIII Giornata della memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, per dire che “È possibile” la pace, la giustizia sociale, la verità, in un Paese libero dalle mafie e dalla corruzione.

L'appuntamento a Torino è per il 20 marzo alle ore 18,30 in Piazza Palazzo di Città, dove saranno letti i nomi delle vittime innocenti delle Mafie nel nostro Paese. Il giorno seguente la rete nazionale di Libera si ritroverà a Milano per celebrare insieme la XXVIII Giornata della memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.