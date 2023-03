Aggressioni a medici ed infermieri, al Maria Vittoria torna il presidio fisso di Polizia

Più agenti negli ospedali di Torino per prevenire le aggressioni a medici ed infermieri. Il Questore Vincenzo Ciarambino ha infatti disposto, dallo scorso 6 marzo, di implementare l’attività dei presidi di Polizia nei nosocomi cittadini. Quelli della Città della Salute (presso l’ospedale “Molinette”) il quello del Martini resteranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino all’ una di notte: il sabato la chiusura viene anticipata a mezzanotte. Per il San Giovanni Bosco le forze dell'ordine saranno disponibili sempre dal lunedì al sabato, con orario 8/20.

Maria Vittoria e Mauriziano

Tra le novità c’è la riapertura del posto fisso di Polizia presso l’ospedale Maria Vittoria, anch’esso dotato di un Pronto Soccorso con elevata affluenza di pazienti. Dopo la chiusura degli scorsi anni, il presidio ora sarà accessibile con orario 8/20. Per quanto riguarda il Mauriziano, posto fisso di Polizia continuerà ad osservare l’orario 08/14, dal lunedì al sabato. Nelle ore pomeridiane e serali la sicurezza sarà garantita dal personale in servizio. Per tutti gli altri nosocomi è prevista un'intensificazione dell'attività di vigilanza.