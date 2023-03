Incidente in zona Molinette, traffico paralizzato tra corso Unità d'Italia e il centro di Torino

Corso Unità d'Italia è praticamente paralizzata da diversi minuti, a seguito di un incidente avvenuto nei pressi della rotonda di fronte all'ospedale Molinette.

Decine di auto ferme in coda

Il traffico risulta fortemente rallentato soprattutto nella direzione che porta verso il centro di Torino, con decine e decine di auto ferme in coda.

Ancora non è chiara l'origine dell'accaduto e se ci sono dei feriti tra le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il carro attrezzi per portare via un'auto incidentata.