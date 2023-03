I 'Ferragnez' a pochi passi da Torino per spazzare via le voci di crisi: vacanza di famiglia a Costigliole

Ad oltre due anni dalla precedente visita, Chiara Ferragni e Fedez con relativa prole (o, sintetizzando ricorrendo a un termine mediatico, i ‘Ferragnez’) sono tornati a Costigliole d’Asti.



Ovviamente documentando rigorosamente il tutto sui social network, sui quali la coppia mostra pressoché ogni momento delle proprie giornate. Ma questa volta l’immagine scelta – e non a caso postata sui rispettivi profili Instagram – è particolarmente significativa, perché anche finalizzata a porre fine alle voci di crisi matrimoniale.

Nell’immagine, visibile anche in apertura di questo articolo, l’intera famiglia è ritratta sul letto di una delle suite del relais “Le Marne” – inserito nel complesso “Mura Mura”, sorto per volontà di Guido Marinetti e Federico Grom, già fondatori della catena di gelaterie “Grom”, in frazione Madonnina – con sullo sfondo uno splendido panorama collinare.

Al netto delle opinioni che si possono avere in merito alla coppia e alla loro (sovra)esposizione mediatica, l’immagine rappresenta incontrovertibilmente un importante “biglietto da visita” per il territorio.

Basti pensare che lo scatto del 2020 – che li ritraeva ospiti della “Casa del Trifulau”, che aveva ospitato anche Ronaldo e la compagna Georgina – aveva ottenuto oltre 431.000 like e che quello odierno, postato circa un'ora fa, è già a quota 370.000.