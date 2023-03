Quando parliamo del servizio ritiro mobili alberghi stiamo parlando di un servizio che intanto viene offerto dalle imprese di sgomberi e di traslochi per quegli imprenditori che ne hanno bisogno in questo caso perché magari stanno facendo un trasloco e stanno cambiando sede, ma prima ancora si devono occupare dello sgombero e quindi mettere da parte e far smaltire correttamente delle cose che non servono e in questo caso i mobili in modo poi da rendere il trasloco più agevole ed evitare di portarsi cose vecchie che tanto non vale più la pena tenere visto che giustamente quella persona vorrà avere un albergo che non dia l'idea di vecchio come succede con quei mobili.

Quello che potrebbe capitare infatti è che a un certo punto magari si decide anche di fare un lavoro di ristrutturazione di quell’ albergo non per forza di trasloco in altra sede e a quel. punto ci si rende conto che ci sono troppi mobili vecchi e quindi si vuole sostituire parzialmente o completamente l'intero arredamento e quindi ci si può trovare non solo con mobili vecchi che vanno smaltiti, ma anche con mobili e arredi in buono stato ma inutili di cui bisogna liberarsi.

Quindi Ok se sono mobili vecchi farsi aiutare da queste imprese di sgomberi per andare a smaltirli, e infatti faranno tutto loro perché hanno i permessi per farlo e conoscono le regole dello smaltimento di questi rifiuti speciali.

Però se questi mobili fossero ancora in buone condizioni non è il massimo nemmeno andare a smaltirle in discarica perché sarebbe uno spreco e siccome ci sarebbe comunque il problema di smontarli e trasportarli i se ci rivolgiamo a questo servizio di ritiro mobili usati si occuperà dello smontaggio e del trasporto e se questa impresa può essere interessata a questi mobili perché magari sono riutilizzabili e quindi li possono vendere possono farci un preventivo molto conveniente e quindi scalarci in parte la quota del servizio in certi casi addirittura proponendo, e cioè senza nessun tipo di costo.

Bisogna evitare di abbandonare i mobili in aree dismesse o in strada

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte il vantaggio di potersi rivolgere a queste imprese che poi si occuperanno di questo ritiro mobili è quello anche di fare un favore all'ambiente, e di evitare di fare quello che fanno alcune persone ancora purtroppo e cioè quello di abbandonare questi mobili per strada che poi è quello che dicevamo nel titolo di questa seconda parte facendo un grave danno all'ambiente e soprattutto facendo anche un potenziale danno a loro stessi perché se vengono scoperti per esempio dei vigili urbani si rischiano delle multe davvero molto salate ed è anche normale.

Mentre se noi andiamo a parlare con queste imprese nel settore intanto possiamo mettere da parte quelle che hanno delle tariffe che a noi ci sembrano esagerate per il budget che abbiamo a disposizione e con le altre possiamo organizzare dei sopralluoghi, ispezioni e valutazioni così potranno analizzare la situazione nei dettagli.