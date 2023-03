Via Nizza ostaggio di degrado e violenza: "Tassisti e cittadini nel mirino degli ubriachi: bisogna fare qualcosa"

La zona di Porta Nuova che dà su via Nizza è frequente teatro di degrado e violenza. E questa non è una novità. Quel che è certo è che nonostante il problema sia conosciuto, le soluzioni al momento latitano. Il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha ribadito la questione, chiedendo al Comune di Torino che vengano presi provvedimenti.

Una delle aree più critiche è senza dubbio quella del parcheggio dei taxi a lato della stazione e sotto i portici di via Nizza: qui i cittadini e i tassisti hanno riferito episodi pericolosi da parte di persone che frequentano la zona, spesso in stato di alterazione.

Per questo i Moderati Silvio Magliano (consigliere regionale del Piemonte) e Simone Fissolo (consigliere comunale di Torino) hanno chiesto al Comune un intervento in merito, mentre il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano ha già inserito il tema all’ordine del giorno nel Tavolo della Sicurezza, chiedendo anche la partecipazione dei rappresentanti dei tassisti.

“Soggetti ubriachi - hanno dichiarato Magliano e Fissolo - hanno atteggiamenti pericolosi e aggressivi verso tassisti, passeggeri e cittadini. Nel posteggio dei taxi di via Nizza si ritrovano soggetti costantemente alterati dall’alcol che aggrediscono i passanti e provocano risse fra loro, creando costante pericolo ai tassisti, ai loro passeggeri, alle vetture in sosta e ai cittadini in transito. Una situazione non più tollerabile, che ha già fatto registrare aggressioni alle persone e danni alle cose. Auspichiamo un tempestivo ed efficace intervento del Comune di Torino, dopo che la Circoscrizione 8 e il presidente Massimo Miano si sono già attivati”.