Al via la rassegna Rose dell'Est al Cinema Ambrosio

AIACE Torino presenta dal 15 marzo al 5 aprile la rassegna Rose dell'Est, dedicata alle nuove cineaste dell’Europa centro orientale: un ciclo di quattro lungometraggi, in proiezione settimanale (sempre di mercoledì, alle ore 21) all’Ambrosio Cinecafè, in cui le donne sono protagoniste davanti e dietro la macchina da presa, rivendicando un ruolo di primo piano in società e ambienti spesso non ancora pronti ad accettare i loro diritti e le loro libertà, di pensiero, parola, azione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Trieste Film Festival, da oltre 35 anni un osservatorio privilegiato della creatività e delle strategie produttive di un cinema dell'Est e del Centro Europa che si incrocia “virtuosamente” con quello di altri Paesi e che nel tempo ha visto un aumento sempre più significativo della presenza femminile, non solo nell’ambito della regia, ma anche della produzione, della sceneggiatura, della distribuzione internazionale.

All’interno di un’area macroscopica che continua a sfornare talenti e appare sempre meno marginale nel panorama cinematografico europeo, la rassegna si focalizza su alcune giovani registe che negli ultimi anni hanno realizzato film controversi, audaci, differenti, spesso fuori dagli schemi

Apre la rassegna, mercoledì 15 marzo, Murina (Murena), brillante esordio della regista croata Antoneta Alamat Kusijanović, che vede anche Martin Scorsese tra i produttori. Vincitore del premio Camera d’Or per la miglior opera prima al Festival di Cannes nel 2021, il film racconta il malsano rapporto tra un’adolescente irrequieta e un padre oppressivo: un dramma familiare che punta il dito sul maschilismo, sottolineando la volontà da parte delle nuove generazioni di reagire e affermare se stesse. La proiezione sarà introdotta da Nicoletta Romeo e dallo storico Eric Gobetti.

Il film successivo, mercoledì 22 marzo, Në kërkim të Venerës (Alla ricerca di Venera),

lungometraggio d’esordio di Norika Sefa, premiato al Festival di Rotterdam 2021, è uno dei titoli che hanno portato il Kosovo, e le sue cineaste, sulle ribalte cinematografiche internazionali. La storia vede protagoniste la timida Venera e l’esuberante Dorina, che cercano di affrancarsi da una società patriarcale e tradizionalista, accomunate dal desiderio di emanciparsi più di quanto non

abbiano saputo fare le proprie madri.

A seguire, mercoledì 29 marzo, Kelti (Celti), opera prima della serba Milica Tomović, presentata in anteprima mondiale alla Berlinale nel 2021, mette in scena una festa di compleanno di una bambina agli inizi degli anni ’90 a Belgrado. La casa di famiglia, dove i tanti invitati si muovono in un ambiente piccolo e quasi claustrofobico e da cui la madre compie un’avventurosa evasione, è lo scenario di una tragicommedia corale segnata da vivacità e umorismo tipicamente balcanici.