Al parco culturale Le Serre di Grugliasco parte il progetto "Dona un albero"

L’iniziativa prevede la possibilità di regalare un albero che verrà piantumato all’interno del parco, in via Tiziano Lanza 31, scegliendolo tra le specie che sono state selezionate da un esperto agronomo in base a vari criteri ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.). Anche la zona di piantumazione, così come il numero di esemplari, è vincolato come da regolamento, per permettere ai nuovi esemplari la migliore esposizione, distanza e compatibilità con gli alberi già presenti.