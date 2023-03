Molti i danni creati a Grugliasco nei giorni scorsi dal forte vento

Il forte vento di venerdì scorso, 10 marzo, ha costretto i vigili del fuoco e la polizia locale di Grugliasco a decine di interventi sul nostro territorio. Il danno maggiore si è verificato alla fermata ferroviaria di corso Adriatico, a Borgata Paradiso, dove le raffiche di oltre 100 chiolemtri hanno divelto parti della copertura ondulata della fermata, costringendo la Polizia ferroviaria a interrompere il traffico ferroviario dal pomeriggio fino alla tarda nottata di venerdì per permettere ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza vicino ai cavi dell'alta tensione e sopra i binari. I numerosi passeggeri dei treni blocccati alla fermata sono stati fatti scendere e trasportati con 5 autobus sostitutivi nelle successive stazioni.

Gli altri importanti interventi hanno riguardato la copertura del centro commerciale Le Serre, in via Spanna, nel pieno centro di Grugliasco, danneggiata dal vento con alcune lastre divelte e pericolanti. Il centro è stato chiuso e l'area coinvolta messa in sicurezza.