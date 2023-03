Nuovo ospedale alla Pellerina: il Comitato ambientalista chiede ai ministeri che si ponga il vincolo di interesse pubblico

Non sarà un percorso facile, quello del nuovo ospedale alla Pellerina. Il Comitato Salviamo La Pellerina ha infatti presentato formale istanza ai Ministeri per l’Ambiente e la Cultura e alla Soprintendenza di Torino perché venga posto il vincolo di “notevole interesse pubblico” sul polmone verde cittadino. Non esattamente un viatico per la costruzione della struttura sanitaria, in un futuro più o meno lontano. "La Pellerina, estesa su 837.220 metri quadri, è il più grande parco di Torino: un ecosistema di fondamentale importanza per l’ambiente, il clima, e la qualità della nostra vita, grazie al suo ricchissimo patrimonio arboreo, a una flora estremamente specializzata e sensibile ai cambiamenti ambientali, e alla presenza di molte specie di mammiferi, uccelli e anfibi", si legge nel documento.

"Chiediamo che ad esso si applichi l’Articolo 1 della Convenzione di Ramsar (v. Convenzione Ramsar, Iran 1971): Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, trattato internazionale firmato nel 1971 a Ramsar, Iran, e ratificato dall’Italia nel 1976, allo scopo di tutelare, valorizzare e favorire l’esistenza di aree come quella della Pellerina per la conservazione della biodiversità e dell’habitat primario per la vita degli uccelli acquatici, i quali, per raggiungere stagionalmente i differenti siti di nidificazione, sosta e svernamento, devono percorrere particolari rotte migratorie attraverso vari Stati e Continenti".

Piante e animali: c'è anche un raro Ginkgo biloba

"La permanenza di acqua stagnante nella zona depressionaria del Parco ha dato origine alla spontanea formazione di una zona umida di profondità variabile da 10 a 80 centimetri, sui cui bordi si sviluppa un canneto caratterizzato dalla canna di palude, la tifa a foglie strette e il giunco di palude. La vegetazione è ricca di specie planiziali fluviali e specie introdotte a scopo ornamentale: dai pioppi, salici, ontani, tigli, carpini, frassini, querce, gelsi, aceri, ciliegi, betulle e noccioli alle numerose conifere anche esotiche: pini, abeti, larici, cedri, criptomerie, fino alle latifoglie: faggi, querce rosse o americane, liriodendri, olmi siberiani, e noci del Caucaso. È presente anche il Ginkgo biloba, albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni, unica specie sopravvissuta delle Ginkgophyta. Numerose specie di fauna animano la Pellerina: dai toporagni all’innocuo biacco, dalle rane ai rospi, ed alcune specie di pesci nelle acque della Dora Riparia. Grande la varietà di uccelli: ballerine, capinere, cince, cardellini, fringuelli, merli, pettirossi, usignoli e verdoni e numerose specie di anatre, di cui la più comune è il germano reale ma anche la gallinella d’acqua, l’airone cinerino, gabbiani, gazze, cornacchie e folaghe nelle stagioni di passaggio. Le zone più boscose del Parco ospitano la ghiandaia, e dei rapaci come il gheppio e il nibbio bruno".

Area di riferimento per i residenti nella zona