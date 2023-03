Borgo Vittoria, furgone carico di frutta e verdura dato alle fiamme: "Serve più controllo del territorio"

L'incendio è avvenuto davanti al civico 11. In fiamme cibo destinato alle tavole dei torinesi, ormai irrecuperabile. Danneggiato anche il mezzo, divorato dal fuoco. E non si tratta dell'unico episodio di vandalismo avvenuto nella notte: praticamente nello stesso isolato, intorno alle 5, è stata infatti danneggiata la vetrina di un minimarket . Due fenomeni a distanza di poche ore, che accendono nuovamente i riflettori su una zona di Torino che da anni richiede maggiore sicurezza.

"Molti non denunciano neanche più perché pensano ormai non serva a nulla e con una chiara dimostrazione che non c'è più fiducia nelle istituzioni" è l'amaro commento di Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro della Circoscrizione 5.