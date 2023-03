Torinesi in piazza contro il caro-bollette: "Teleriscaldamento già aumentato prima della guerra"

I torinesi scendono nuovamente in piazza contro il caro-bollette, in particolare quello del teleriscaldamento. Rincari che nel capoluogo piemontese e prima cintura hanno un "colpevole" ben definito, cioè Iren. Il comitato "Pietro Cossa", guidato dalla presidente Gisella Valenza, ha deciso di dare il via ad una protesta dalle 11.45 davanti al Comune.

Rincari prima della guerra

Una manifestazione per denunciare come i costi del teleriscaldamento siano aumentati prima dell'inizio della guerra in Ucraina, che ha poi prodotto un'ulteriore impennata dai prezzi. A portare la sua testimonianza un residente delle Vallette. A gennaio 2022 la bolletta del teleriscaldamento per il suo alloggio di 86 metri quadri, nel complesso popolare in via Primule 18, era di 162 euro. Il doppio rispetto ad appena quattro mesi prima: a settembre 2021 la richiesta era appena di 85 euro.

Due atti in Sala Rossa