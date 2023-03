TMS Network (TMSN) si trova testa a testa con DAI (DAI) e Tezos (XTZ) mentre il suo presale si riscalda

Le tecnologie cripto e blockchain hanno fatto molta strada con progetti innovativi. Tezos (XTZ) e DAI (DAI) si sono guadagnati l'attenzione del mainstream per i loro casi d'uso. Tuttavia, un nuovo concorrente, TMS Network (TMSN), si sta confrontando con queste monete. Il suo caso d'uso dirompente per rivoluzionare il trading ha incrementato la domanda nel corso del presale e suscitato l'interesse di trader e investitori. Continuate a leggere per saperne di più.

TMS Network (TMSN) si riscalda nel presale e supera i token esistenti

TMS Network (TMSN) sta animando lo spazio delle criptovalute, andando a scontrarsi con monete esistenti come DAI (DAI) e Tezos (XTZ) e superandole. TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata basata su blockchain che mira a semplificare il trading di asset digitali con le criptovalute.

TMS Network (TMSN) sta dando vita a una nuova era del trading, fornendo un'esperienza di trading migliorata, senza soluzione di continuità e senza inconvenienti. Sin dalla sua introduzione, il presale di TMS Network (TMSN) ha fatto girare la testa a investitori e venture capitalist. TMS Network (TMSN) è basato su Ethereum, che garantisce trasparenza e sicurezza in tutte le attività poiché utilizza la DLT della blockchain.

Oltre a ciò, TMS Network (TMSN) offre opportunità di trading per Forex, Futures, criptovalute e azioni a un costo inferiore. Un'alta liquidità, la scalabilità, l'elevato throughput e l'elaborazione delle transazioni alla velocità della luce sono altri elementi che hanno contraddistinto TMS Network (TMSN).

All'apice delle sue soluzioni, TMS Network (TMSN) fornisce strumenti di trading avanzati e sofisticati, tra cui aggregatori di prezzi, AI builders, strumenti di trading e grafici, bot automatizzati, piattaforme di social e copy trading, ecc. La piattaforma offre anche webinar, video e risorse di trading per i neofiti, che possono così affinare le proprie capacità.

Il presale, iniziato a 0,0003 dollari, è cresciuto enormemente fino a 0,032 dollari dopo aver esaurito più velocemente del previsto il suo primo round di presale. Il secondo round è ancora in negoziazione a 0,032 dollari e sta registrando una maggiore domanda. Gli esperti prevedono un aumento di 1000 volte al lancio. Pertanto, questo è il momento migliore per partecipare alla prevendita dei token di TMS Network (TMSN).

Tezos (XTZ) perde valore rispetto agli sviluppi innovativi della blockchain

Tezos (XTZ) si è fatta un nome con la sua rete blockchain open-source, aggiornabile autonomamente e scalabile. Anche prima del suo lancio, Tezos (XTZ) ha attirato investitori istituzionali e venture capital grazie al suo convincente caso d'uso che consente agli sviluppatori di creare e distribuire senza problemi dApp e smart contract. Essenzialmente, Tezos (XTZ) funziona con un algoritmo di liquid proof-of-stake (LPoS).

Tuttavia, da quando Tezos (XTZ) è entrato in funzione nel 2018, non ha subito alcuno sviluppo significativo poiché non può essere sottoposto a hard fork. Oltre a questo, Tezos (XTZ) ha perso riconoscimento con l'emergere dei messia della scalabilità e dei protocolli di secondo livello. Il token Tezos (XTZ) ha subito un calo di oltre l'88% da quando ha toccato il valore massimo storico di 9,2 dollari. D'altro canto, TMS Network (TMSN) ha continuato a superare anche le monete più importanti grazie a una prevendita di successo.

DAI (DAI) Stablecoin collateralizzata

Non c'è dubbio che TMS Network (TMSN) abbia offerto più opportunità allettanti al suo "sogno da unicorno" di quanto DAI (DAI) possa mai sognare. DAI (DAI) è una stablecoin collateralizzata ERC20 utilizzata come garanzia per il prestito di asset crittografici sull'app di prestito finanziario Oasis di MakerDAO. Tuttavia, DAI (DAI) presenta un caso d'uso convincente, soprattutto per quanto riguarda la governance decentralizzata e l'uso come garanzia collaterale diversificata.

Inoltre, DAI (DAI) offre ai titolari opportunità di guadagno passivo per ottenere ricompense in termini di rendimento. Nel suo nucleo, DAI (DAI) fornisce uno scudo contro la volatilità e le fluttuazioni del mercato, ed è classificata come la quarta maggiore stablecoin per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, DAI (DAI) è ancorata 1:1 al dollaro USA; pertanto, il suo valore non può cambiare. Tuttavia, TMS Network (TMSN) ha ripristinato la fiducia di trader e investitori nel trading innovativo. Solo nella fase di presale, TMS Network (TMSN) ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) ha dimostrato di avere un enorme potenziale come piattaforma di trading di nuova generazione, nonché la più avanzata. Le sue funzionalità e le sue soluzioni di trading sono uniche nel loro genere, motivo per cui gli investitori di Tezos (XTZ) e DAI (DAI) stanno affollando il suo presale. Preparatevi al prossimo progetto "unicorno" ad alta capitalizzazione sulla blockchain seguendo i link qui sotto:

