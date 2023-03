Cral Olon di Settimo Torinese: 45 anni di attività e una festa per celebrare le donne-atlete

Un momento di sport, ma anche di festa per celebrare le donne. Soprattutto le donne-atlete. Nei giorni scorsi - presso la Scuola Martiri della Libertà di via Fiume 18, a Settimo Torinese - si sono dati appuntamento gli appartenenti al gruppo Cral Olon di Settimo. Proprio nella palestra in cui ogni mercoledì, dalle 17,30 alle 18,30, viene praticato il corso di ginnastica dolce per signore.



"Quest'anno compiamo 45 anni per un'attività nata nel 1978 - spiega Giovanni Valacca, che è l'istruttore delle atlete presso il Cral Olon di Settimo Torinese - e andiamo avanti per socializzare e fraternizzare, oltre che per tenersi in forma".

Alla festa erano presenti anche Brunella Di Cianni, presidente uscente del Cral e il nuovo presidente, Teodoro Masdea: "Stiamo cercando di portare avanti una tradizione importante nel miglior modo possibile, offrendo la nostra collaborazione".