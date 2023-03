Ancora un tamponamento, piazza Baldissera diventa un incubo: code lunghissime

E’ bastato un incidente, un semplice tamponamento per far sprofondare piazza Baldissera nel caos. Ancora una volta. Sono chilometriche le code che si sono formate oggi dopo le 15 nello snodo della piazza più dibattuta di Torino: un vero e proprio inferno di auto in corsi e vie limitrofe, con il traffico paralizzato in tutta la zona.

L'eliminazione della rotonda non piace a tutti

Un incidente che rianima le polemiche su piazza Baldissera a pochi giorni dalla notizia del progetto del Comune di Torino di eliminare la rotonda e gestire l’intersezione con semafori. Sì, perché la scelta di “abbandonare” il tunnel, prima invocato e poi abbandonato, non è piaciuta a tutti in Circoscrizione 5. Anzi.

“Abbiamo appreso a mezzo stampa della soluzione proposta, quella dell’incrocio semaforizzato. E pensare che quando avevano esposto il progetto della linea 12 ci avevano fatto vedere un tunnel tra corso Mortara e corso Vigevano, poi è cambiato tutto...” commenta sibillina Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro della Circoscrizione.

Ventra: "Occorrono soluzioni per il futuro"

Ventra è anche residente e commerciante in zona piazza Baldissera e da anni si batte per una soluzione che cambi il volto di questa rotonda diventata trappola degli automobilisti: “Anche l’Ordine degli Ingegneri si è espresso a favore del sottopasso. I semafori sono una solleone a breve-medio termine, ma bisogna pensare al futuro”.

Intanto la coordinatrice ha annunciato un’interpellanza per verificare che il Comune abbia effettivamente richiesto al Governo le risorse per costruire il tunnel. “Non possiamo accettare compromessi su piazza Baldissera”.