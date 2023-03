Spaccate nei negozi, dopo l'allarme dei commercianti torinesi arrivano due arresti e un fermo della Polizia

Negli ultimi giorni, a seguito di approfondite indagini, la Polizia di Stato ha arrestato due persone e ne ha sottoposta a fermo una terza, sono tutte gravemente indiziate di avere tentato ed in alcune occasioni di aver consumato diversi furti ai danni di esercizi commerciali cittadini. Una serie di interventi arrivata dopo che Confesercenti aveva chiesto maggiori controlli.

Spaccata in un bar di corso Monte Grappa

Negli scorsi giorni gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a fermo indiziato di delitto un trentaseienne italiano. L’uomo, senza fissa dimora, è risultato il presunto autore di alcune spaccate, avvenute nei giorni precedenti, in alcuni negozi di diversi quartieri della città. In particolare, nella notte del 4 marzo, si sarebbe introdotto in un bar di corso Monte Grappa impossessandosi della somma di 400 euro.

Presa di mira farmacia di corso Racconigi

Due giorni dopo, in tarda serata, l’uomo avrebbe divelto la saracinesca di una farmacia di corso Racconigi, asportando dall’interno due pc e danneggiando prodotti farmaceutici. Nella notte dell’8 marzo invece, grazie all’utilizzo di un tombino, il trentaseienne avrebbe infranto la vetrata di un ristorante di via Bertola, del valore di 3000 euro, impossessandosi del fondo cassa di circa 1000 euro. Pochi minuti dopo, si sarebbe spostato e sempre usando un tombino, avrebbe sfondato la vetrata di un ristorante di via Juvarra, da dove avrebbe prelevato 3 tablet, 2 telefoni cellulari e 450 euro in contanti. Inoltre, sono in corso accertamenti sull’eventuale coinvolgimento del trentaseienne anche in un’altra spaccata perpetrata utilizzando un tombino che veniva scagliato contro la vetrina di un negozio di abbigliamento di via Breglio.

Furto in via Pomba nella notte di sabato

Nella notte di sabato, invece, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Pomba dove era stata segnalata una persona che dopo aver infranto la vetrina di un’agenzia di viaggi, si era introdotta al suo interno. I poliziotti, intervenuti immediatamente, hanno trovato l’uomo, un trentacinquenne cittadino marocchino, nascosto dietro un cartellone pubblicitario. Una volta fermato è stato trovato in possesso di gratta e vinci per un valore di 300 euro del quale non è riuscito a giustificarne il possesso, motivo per il quale l’uomo è stato deferito all’A.G. per ricettazione. Sul posto sono stati anche trovati un mazzuolo e un piede di porco. Alla luce dei fatti, per i gravi indizi di colpevolezza, il trentacinquenne è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Vetrina di un minimarket infranta in via Stradella

Domenica notte, invece, gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna, hanno tratto in arresto poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato in concorso, un cinquantunenne italiano. Poco dopo le 5 del mattino, gli agenti del commissariato, in transito in via Stradella, sono stati avvertiti da due passanti di una spaccata in corso in via Chiesa della Salute. Giunti all’incrocio con via Del Ridotto, i poliziotti hanno notato due persone in fuga, uno dei quali veniva fermato dagli agenti sulla stessa via. L’uomo e il complice rimasto ignoto avrebbero infranto la vetrata di un mini market utilizzando un tombino, poi ritrovato sul luogo del reato insieme a un tubo metallico. Successivamente, si sarebbero dati alla fuga proprio per l’arrivo della Polizia.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

Nelle scorse settimane, inoltre, il tempestivo intervento delle Volanti dell’UPGSP ha consentito di procedere all’arresto di tre persone, di cui una minore di età, ponendo nel nulla il loro tentativo di fuga, a seguito della spaccata in una tabaccheria di Corso Cincinnato.