TMS Network (TMSN) guadagna slancio in fase di presale e gli investitori di Polygon (MATIC) e Fantom (FTM) ne prendono atto

Avendo già raccolto oltre 3 milioni di dollari durante il suo presale, TMS Network (TMSN) sta attirando l'attenzione internazionale, diventando rapidamente uno dei presale più venduti sul mercato. I detentori di Polygon (MATIC) e Fantom (FTM) hanno iniziato ad investire nel progetto, che di recente ha offerto rendimenti superiori a quelli di entrambi.

La crescita di Polygon (MATIC) resta turbolenta

Durante il mercato rialzista del 2021 Polygon (MATIC) è diventato un investimento popolare. Da allora Polygon (MATIC) si è affermata come una delle principali alternative alla blockchain e a Ethereum (ETH), mostrando una velocità di transazione elevata unita a commissioni ridotte per una maggiore facilità d'uso. Gli sviluppatori possono utilizzare Polygon (MATIC) per creare progetti DeFi su misura per il proprio pubblico, con funzionalità uniche realizzate in base alle loro esigenze.

Polygon (MATIC) è stata una criptovaluta dalle ottime prestazioni negli ultimi due mesi e nelle ultime 24 ore è aumentata dell'8,40% a 1,17 dollari. Mentre alcuni analisti ritengono che Polygon (MATIC) possa salire a 1,5 dollari, altri pensano che sia un investimento un po' rischioso al momento, viste le recenti fluttuazioni del mercato.

Fantom (FTM) in calo dopo i massimi di gennaio

Fantom (FTM) è stata la criptovaluta di cui tutti parlavano a gennaio. Dopo aver raddoppiato il valore a 0,6141 dollari, molti analisti hanno previsto che Fantom (FTM) avrebbe potuto raggiungere 1 dollaro a febbraio. Tuttavia, questo entusiasmo è durato poco poiché il valore di Fantom (FTM) è crollato a febbraio. Da metà febbraio, Fantom (FTM) ha subito un ulteriore calo del 9,81% a 0,4012 dollari e il volume degli scambi è diminuito di pari passo.

In teoria, Fantom (FTM) ha un enorme potenziale nello spazio della DeFi. Fantom (FTM) è stata progettata per trovare il perfetto equilibrio tra scalabilità e commissioni di transazione, rendendola ideale per le transazioni quotidiane. Grazie alle sue numerose applicazioni, Fantom (FTM) è detenuta da molti investitori che sperano di ottenere guadagni a lungo termine. Tuttavia, i suoi rendimenti a breve termine rimangono negativi.

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading completamente decentralizzata e completa, progettata per superare gli ostacoli degli investimenti tradizionali. Concepita come punto di riferimento unico per tutti gli investitori, TMS Network (TMSN) risolve problemi quali la sicurezza, la mancanza di risorse educative e la necessità di cambiare piattaforma per investire in attività diverse.

TMS Network (TMSN) è la prima piattaforma che offre criptovalute, forex, azioni e altro ancora in un unico luogo. Gli investitori devono semplicemente collegare i propri portafogli di criptovalute, scegliere gli asset desiderati e acquistare. Grazie alla sua natura decentralizzata, è possibile investire senza avere un conto o dover seguire complesse procedure di identificazione.

TMS Network (TMSN) è una delle prime piattaforme ad adottare un'infrastruttura di social trading in cui gli investitori possono copiare e imparare dai migliori trader della loro nicchia. Inoltre, sono disponibili una serie di funzioni educative per aiutare gli investitori a massimizzare i rendimenti. A queste si aggiungono strumenti di investimento all'avanguardia come l'IA, i bot, l'analisi on-chain e il tool per la creazione di strategie.

Gli investitori che acquistano TMS Network (TMSN) avranno anche accesso a strumenti specializzati e a un'assistenza clienti di prima classe per migliorare la loro esperienza di investimento. Un token di TMS Network (TMSN) è attualmente in vendita a 0,029 dollari e si prevede un aumento nelle prossime settimane, dato che lo slancio del presale continua a crescere.

Per saperne di più su TMS Network (TMSN) o per partecipare alla sua community in continua crescita, è possibile utilizzare i link sottostanti. Basta fare clic per scoprire quello che TMS Network (TMSN) ha da offrire.

