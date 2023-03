Gli enigmi delle grottesche a Vinovo

Sabato 11 marzo apre al pubblico, al Castello Della Rovere di Vinovo, una mostra assolutamente straordinaria sia per l’argomento, sia per i contenuti: “Enigmi dipinti. Dalla Domus Aurea di Roma alle grottesche di Vinovo”. Un argomento perfettamente consono al luogo, in quanto nel Castello di Vinovo è nuovamente visibile, dopo un lungo restauro, la Stanza delle Stagioni affrescata intorno al 1520 con splendide decorazioni “a grottesca”.