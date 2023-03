La scuola Vittorino da Feltre diventa "car free": zona 20 e dossi per ridurre la velocità su tutta l'area

Conclusi i lavori per rendere la Primaria "Vittorino da Feltre" di via Finalmarina una scuola car free. L'area ora è infatti "zona 20" e sono stati installati i dossi per ridurre la velocità dei mezzi.

E' stato poi rifatto e allargato l'intero marciapiede e l'intersezione via Genova via Spotorno.

Sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali e sono state abbattute le barriere architettoniche. Sono state inoltre nuove banchinette a verde pubblico, nuove transenne.