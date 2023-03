La poesia invade la città: Hypercritic e Scuola Holden aprono le porte dei tesori nascosti e sconosciuti di Torino

Hypercritic, la piattaforma che racconta il mondo intrecciando le arti in uno spazio digitale condiviso, in partnership con laFeltrinelli, Scuola Holden, Gallerie d’Italia, e Fondazione per l’Architettura, Centro Nazionale di Studi Leopardiani, celebra la Giornata mondiale della Poesia con la terza edizione dell’Hypercritic Poethon, la maratona di letture lunga una settimana, quest’anno dedicata a una delle fonti d’ispirazione più amata, i luoghi.