Tende e rifugi di fortuna lungo i binari del treno: a Torino la baraccopoli con vista ferrovia

Quanto possono essere lunghe e difficili le giornate di chi vive lungo una ferrovia, in una baracca?

Domande che non hanno una risposta, ma ciò che sembra così "lontano" è invece la realtà vissuta ogni giorno da un gruppo di persone che pian piano si sta insediando proprio a due passi dai binari del treno, su via Tirreno.





Tende di fortuna, teloni di plastica che il vento porta via e cartoni. C'è vita lungo la ferrovia dove tra auto che transitano e treni che sfrecciano si consuma il dramma della disperazione. A viverlo i senzatetto che stanno dando lentamente vita a una baraccopoli in un luogo ben visibile, ma forse dimenticato da tutti. Già in autunno un gruppo di persone si era insediato in quella zona, proprio sotto il cavalcavia di via Maria Mazzarello . Dopo una pulizia dell'area, i rifugi sembravano essere spariti nel nulla. Passate qualche settimane però è bastato spostarsi di pochi metri per vedere nascere nuovi insediamenti, questa volta non sotto il ponte ma attaccati alla staccionata che si affaccia sul parco Ruffini, sul lato di corso Trattati di Roma.Qui un signore sulla cinquantina vive e trascorre le sue giornate, nascondendo tra gli arbusti e gli alberi sradicati dal vento le poche cose di valore di cui dispone. Di giorno c'è sempre, quasi a controllare che nessuno porti via nulla. Di sera invece l'insediamento si popola e chi è stato in giro a chiedere l'elemosina torna in quelle case di fortuna ricavate in angolini meno esposti.I silenzi sono solo interrotti dal rumore di ferraglia, quando passano i treni del servizio ferroviario metropolitano. I binari sono giusto qualche metro più in là. Questa è la vita di chi trascorre le proprie giornate nella baraccopoli di via Tirreno, in attesa di una sistemazione più dignitosa.