Villaretto, il quartiere "isola" di Torino diventa più verde: piantati 1.000 alberi per migliorare il respiro (e la vista) [FOTO]

Riforestazione come antidoto allo smog

"Siamo grati alle realtà che hanno promosso l'iniziativa - dice l'assessore all'ambiente di Torino, Francesco Tresso - che rappresenta la vera riforestazione urbana in una situazione di inquinamento dell'aria che spesso è un problema. Mille piante vuol dire 20 tonnellate di CO2 assorbite, che non è male, ma il vero modo per ridurre le emissioni è farne di meno. Ma questo è un tema importante, anche in luoghi ideali come zone come queste, in periferia".