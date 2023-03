Alle Ogr 160 sindaci da tutta Europa. Lo Russo: "Per neutralità climatica al 2050 investimenti e collaborazione"

"Le città sono un luogo vivo e complesso, in continua trasformazione. Sono luoghi dove si manifestano in concreto gli effetti delle sfide senza precedenti che affliggono i nostri tempi, dalla crisi climatica alla guerra e i mutamenti geopolitici che hanno causato l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. Sfide che necessitano di dialogo, cooperazione e confronto tra di noi, per uno sviluppo urbano che tenga insieme sostenibilità economica, neutralità climatica e coesione sociale". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in apertura del Cities Forum, che riunisce per due giorni alle Ogr oltre 750 rappresentanti di 160 città.

Neutralità climatica al 2050

Fra gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel prossimo ciclo di programmazione europea, il sindaco parlato della neutralità climatica dell'Europa al 2050, "per cui occorrono certamente investimenti - dice -, ma anche una collaborazione tra le amministrazioni locali, i soggetti economici e i cittadini che faccia maturare un consenso ampio verso modelli di vita urbana, che probabilmente saranno molto diversi dagli attuali". "Serve un aumento delle competenze delle amministrazioni locali - ha aggiunto - per guidare un cambiamento che non si potrà accontentare solo di piccoli interventi, ma dovrà puntare a trasformazioni che incideranno profondamente sui nostri stili di vita" .

"Migliorare condizioni di vita dei più fragili"

Lo Russo ha sottolineato poi come serva "inoltre trovare le giuste compatibilità tra sostenibilità ambientale, economica e sociale, garantire possibilità equilibrate di sviluppo tra aree urbane e aree interne e più marginali sostenendo il potenziamento delle infrastrutture fisiche, di trasporto e digitali". Altri obiettivo migliorare le "condizioni di vita dei cittadini più fragili offrendo città e servizi che tengano conto delle disparità sociali e di accesso al reddito, soprattutto nelle nostre periferie".

European Bauhaus