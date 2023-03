Schianto in tangenziale all'altezza di Collegno: auto contro tir, code in entrambe le direzioni

Incidente in tangenziale a Torino, questa mattina. Lo scontro è avvenuto prima di Collegno, in direzione Milano, lungo il tratto Nord.



Ancora da verificare la dinamica che ha portato un'autovettura e un mezzo pesante ad arrivare allo scontro. Una persona ferita è stata affidata alle cure dei sanitari che l'hanno portata in codice verde all'ospedale di Rivoli.



L'incidente ha generato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.