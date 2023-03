Torna il pallone che non conosce confini: al via le iscrizioni per il torneo riservato a ragazzi disabili

Si svolgerà sabato 20 e domenica 21 maggio il torneo di calcio giovanile SKF Italia Meet the World. L’edizione 2023 del tradizionale appuntamento sportivo organizzato da SKF è riservata, anche quest’anno, a squadre composte da giocatrici e giocatori con disabilità intellettiva certificata e di età compresa tra i 16 e 29 anni (nati tra il 1994 e il 2007).

Le partite saranno disputate sui campi nell’impianto sportivo “Il podio” a Porte, in Via Martellotto, Località Malanaggio. Le iscrizioni sono al via e aperte fino a venerdì 7 aprile 2023. Le formazioni, che possono anche essere create apposta per partecipare alla manifestazione, devono essere composte da un massimo di 10 atleti.

La finalità di SKF Italia Meet the World 2023 è festeggiare lo sport all’insegna di una sana competizione e attraverso i suoi i valori positivi, dall’importanza dell’impegno al lavoro di squadra. Al termine del torneo, tutte le squadre saranno premiate per l’energia dimostrata in campo e per le loro prestazioni sportive, in un clima di condivisione e divertimento.

Un riconoscimento particolare è confermato anche quest’anno per il team che vincerà il torneo: potrà, infatti, volare a Göteborg, in Svezia, per rappresentare, dal 16 al 22 luglio, SKF Italia al Gothia Special Olympics Trophy, l’importante appuntamento sportivo internazionale riservato a squadre affiliate a Special Olympics.